Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha denunciato una donna ritenuta presunta responsabile del reato di ricettazione e recuperato più di 97mila in contanti. Continua serrata l’attività del personale della Squadra Mobile nel Quartiere Tamburi che nei giorni scorsi ha portato al rinvenimento di una pistola, numerose munizioni e di un chilo e mezzo di cocaina pura. I poliziotti nel corso di due distinte operazioni in casa di altrettanti noti pregiudicati della zona hanno recuperato una notevole somma di denaro. In casa di un pregiudicato tarantino di 47 anni, attualmente detenuto, gli investigatori della Squadra Mobile, al termine di una minuziosa perquisizione, con l’ausilio di una unità cinofila “cash dog” specializzata nella ricerca di denaro, sono riusciti a recuperare ben nascosti in alcuni cassetti dei mobili della camera da letto due borsellini con denaro contante per un ammontare di quasi 30mila euro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: sequestrati quasi centomila euro in due perquisizioni Polizia

Leggi anche: Inchiesta in Sicilia su appalti e sanità, durante le perquisizioni sequestrati a Totò Cuffaro 80mila euro in contanti

Leggi anche: Palermo, sequestrati 80mila euro in contanti a Totò Cuffaro durante perquisizioni disposte dalla Procura per indagini su appalti pilotati e corruzione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Taranto: sequestrati quasi centomila euro in due perquisizioni Polizia - La Polizia di Stato ha denunciato una donna ritenuta presunta responsabile del reato di ricettazione e recuperato più di 97mila in contanti. noinotizie.it