tananai e camihawke hanno iniziato a convivere

La storia fra Camihawke e Tananai procede a gonfie vele, così tanto che i due avrebbero già iniziato a convivere. La storia, nata lontano dai riflettori e protetta da grande discrezione, sarebbe diventata importantissima in breve tempo, tanto da spingere il cantante e l'artista a scegliere di convivere. Non solo: a suggellare l'amore sarebbe arrivato pure un anello, simbolo di una love story destinata ad un futuro importante e solido. Appena tre mesi fa Tananai, vero nome Alberto Cotta Ramusino, e Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, venivano pizzicati insieme in montagna. Non sono stati i paparazzi a "stanarli", bensì le stories simili (troppo simili) che i due hanno pubblicato sui rispetivi canali social nello stesso momento: per farla breve, entrambi si trovavano nello stesso posto in montagna.

