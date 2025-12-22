Taleggio il lupo sbrana le pecore di un allevatore | la recinzione non è bastata a proteggere il gregge

Taleggio (Bergamo), 22 dicembre 2025 - Il lupo torna a far paura nella Bergamasca. Nella notte tra venerdì e sabato, a Pizzino di Taleggio, un branco di lupi ha attaccato e sbranato quattro delle sei pecore di un allevatore 79enne, Luciano Bellaviti, che dopo 40 anni di lavoro come operaio nel Milanese ha deciso di dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento delle pecore. Il lupo arriva fino ad Arluno, l’allevatore denuncia: “Assalto al bestiame” La recinzione alta un metro e mezzo non è bastata a proteggere il piccolo gregge. Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato un amico dell'allevatore, che sabato mattina, passando nella zona dove si trova il piccolo allevamento, ha notato una pecora che sanguinava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Taleggio, il recinto non ferma la strage di pecore. «Quattro sbranate e una ferita al collo».

