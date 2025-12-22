''Riapertura del dialogo tra Macron e Putin? Il canale deve essere europo: non può essere solo di un Paese'', ha detto Tajani. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Tajani: ‘importante che Putin torni a parlare con l’Europa’

Leggi anche: Tajani zittisce Putin: in Europa non c’è nessun maialino che scodinzola. Solo premier eletti democraticamente”

Leggi anche: Putin raccoglie l'invito di Parigi: "Pronto al dialogo con Macron". L'Eliseo: "E' ora di parlare con Mosca". Il rischio di dividere l’Europa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tajani: “Putin sta prendendo in giro Trump. Gli aveva promesso di fare cose che non ha fatto” - Dopo la violazione dei cieli della Polonia da parte russa, ieri la Nato ha deciso di lanciare una missione sul fianco Est del confine europeo. blitzquotidiano.it

Zelensky e l'allarme droni, Tajani: "Non credo che Putin voglia attaccare l'Italia" - orientale, ma l'onda d'urto travalica i confini: in Europa si parla ormai senza esitazioni di "guerra ibrida" con Mosca. tg24.sky.it

Ucraina, Tajani: Putin prende in giro Trump, ma va portato al tavolo - "Putin ha preso in giro Trump perché gli aveva promesso di fare delle cose che non ha fatto evidentemente, quindi è ovvio che a Trump ciò non faccia piacere, ma ora bisogna ... quotidiano.net

Ucraina, Tajani: importante che Putin torni a parlare con l'Europa x.com

Ranieri: "Mia Roma gruppo d'oro, con Juve partita molto importante" - facebook.com facebook