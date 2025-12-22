Taiwan attacco con coltello a Taipei La polizia | Tutto pianificato dal 2024

La polizia di Taiwan ha dichiarato che l’attacco con coltello avvenuto a Taipei, che ha provocato tre vittime e sette feriti, è stato attentamente pianificato fin dall’inizio del 2024. Questa affermazione solleva interrogativi sulle motivazioni e sulle modalità dell’evento, evidenziando l’importanza di approfondire le indagini per comprendere meglio il contesto e le eventuali implicazioni.

La polizia di Taiwan afferma che l' attacco con coltello a Taipei, che ha causato 3 vittime e 7 feriti, è stato meticolosamente pianificato fin dal 2024. "Il sospettato, di cognome Zhang, ha acquistato fumogeni, taniche di benzina, maschere antigas e altri strumenti per commettere il crimine da aprile 2024 fino al momento in cui ha commesso il crimine quest'anno, il che indica che aveva pianificato il crimine per un anno e mezzo", hanno dichiarato le autorità.

