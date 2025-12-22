Taglio del nastro al centro residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli dopo oltre due anni di lavori
Oltre due anni di lavori e un investimento che supera i 6 milioni di euro hanno dato un nuovo volto al Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli in via Guido Monaco a Empoli. Questa mattina, sabato 20 dicembre, si è tenuto il simbolico taglio del nastro per presentare ai familiari degli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Dopo due anni, completati i lavori: taglio del nastro per piazza del Pescatore
Leggi anche: Riapre la Coop di Maranello, taglio del nastro dopo i lavori di restyling
Taglio del nastro al Centro Residenziale Chiarugi di Empoli dopo oltre due anni di lavori; La Rsa Chiarugi cresce. Due anni di interventi per l’ammodernamento; Laboratori, sostegno e accoglienza. Trenta anni di Centro Arancia; Nuovo look per il Centro Chiarugi di Empoli.
Cattolica, Centro “Monte Vici”: taglio del nastro per la struttura riabilitativa - È già operativo dallo scorso novembre e oggi si è ufficializzata l’apertura con un’inaugurazione che è stata un momento di condivisione e convivialità. chiamamicitta.it
Taglio del nastro a Civita Castellana per un nuovo centro commerciale in via Terni - L'area edificata in poco più di un anno, si sviluppa su una superfice di 3500 metri quadrati ed è stata realizzata ... ilmessaggero.it
Taglio del nastro allo Zucchetti Village a Lodi: un «germoglio verso il futuro» - INAUGURAZIONE Tra memoria e futuro la cerimonia di svelamento della targa della nuova piazza Mino Zucchetti con le parole del figlio Alessandro: «Una storia e una eredità» ... ilcittadino.it
Il taglio del nastro nel pomeriggio di sabato 10 gennaio, alla presenza delle autorità regionali, di Sogesid e della Struttura commissariale. Seguirà un torneo di minibasket - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.