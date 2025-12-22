Taglio da 50 milioni alla Metro C in manovra l'assessore Onorato | Grave errore Meloni intervenga
Bocciati in Senato gli emendamenti contro il taglio da 50 milioni alla Metro C di Roma. L'assessore Alessandro Onorato: "A rischio un progetto da un miliardo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Taglio di 50 milioni alla Metro C, l’assessore Patanè: “Se governo non ci da i fondi, faremo un mutuo”
Leggi anche: Roma, nella manovra spunta il taglio di 50 milioni alla Metro C. L’assessore Patanè: “Un colpo per la Capitale”
