«Iniziamo con un provvedimento pienamente coerente con quanto proposto in campagna elettorale e lo facciamo a meno di un’ora dalla costituzione ufficiale del Gruppo consiliare. Noi siamo così: non perdiamo tempo». Riccardo Szumski, leader di “Resistere Veneto”, ha depositato lunedì 22 dicembre la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Szumski presenta la sua prima mozione in Regione: «Autonomia per Venezia»

Galeano, Rocco, Szumski le matricole del Consiglio. Prima volta anche per Manildo: «Iniziamo subito a lavorare»; Stefani: «La prima legge? Per chi assiste i disabili». E fa sua la proposta sui caregiver presentata dal Pd: approviamola insieme entro....

Szumski, il medico radiato che presiederà il primo Consiglio in Veneto: la storia, il voto di protesta e le ricette scritte in dialetto - Riccardo Szumski, il medico radiato dall’Ordine per le sue posizioni contro i vaccini Covid, non solo entra in Consiglio regionale, ma in quanto consiglie ... msn.com