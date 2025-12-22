System integration Quadrivio Group entra nel settore
QUADRIVIO GROUP, attraverso Artificial Intelligence PE Fund, ha realizzato – a soli tre mesi dal primo closing – il suo primo investimento. Acquisite Pipeline, One4 e Mdm, tre aziende italiane leader nei settori della system integration e delle soluzioni digitali AI-driven. L’operazione rappresenta il primo passo di un progetto strategico di aggregazione, con l’obiettivo di creare un campione europeo nella digitalizzazione delle pmi, attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni mirate. Le prime tre acquisizioni rappresentano l’avvio concreto di una piattaforma integrata con l’ecosistema Microsoft, in grado di fornire soluzioni verticali, scalabili e interoperabili per la trasformazione digitale del segmento mid-corporate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
System integration. Quadrivio Group entra nel settore.
