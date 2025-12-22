Inter News 24 Lo scenario di mercato. Tra i numerosi dossier aperti sulla scrivania della dirigenza di Viale della Liberazione, quello relativo alla custodia della porta assume ormai una priorità assoluta in vista della prossima estate. Con l’esperto estremo difensore svizzero Yann Sommer destinato molto probabilmente a salutare Milano al termine della stagione corrente, il club si trova a un bivio decisivo per pianificare il futuro. Ed è in questo scenario che prende corpo la suggestione di mercato più affascinante e ambiziosa: l’operazione Svilar Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Svilar Inter, c’è anche lui nella lista dei desideri per la porta del futuro: l’indiscrezione che fa sognare i tifosi!

