Suv ' vola' sullo spartitraffico abbatte un cartello e si ribalta in mezzo all' incrocio

Nel tardo pomeriggio di domenica a Villa Carcina, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo un SUV che, per cause ancora da chiarire, ha attraversato lo spartitraffico, abbattendo un cartello e ribaltandosi in mezzo all’incrocio. L’evento, seppur apparso spettacolare, non ha causato feriti gravi. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un incidente 'spettacolare' ma fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica a Villa Carcina. Erano circa le 18 quando un Suv, per cause ancora in fase di accertamento, è finito sull'isola di traffico rialzata che divide le due carreggiate di via.

