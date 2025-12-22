Supplentite | risarcimento oltre i 36 mesi di servizio Docenti sostegno senza specializzazione e IRC primi interessati ecco perché
Precariato scuola: una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 307792025, assume rilievo non solo per gli insegnanti IRC ma per tutti i docenti che subiscono la reiterazione dei contratti a tempo determinato, oltre i 36 mesi. Facciamo il punto della situazione con una puntata di Diritto in cattedra, il format di consulenza legale in onda sui canali social Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola. Ospite l'Avv. Walter Miceli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Oltre i docenti IRC, risarcimento per tutti i precari con contratti reiterati? DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 19 dicembre alle 15:00
Abuso di contratti a termine, la Corte di Cassazione conferma diritto al risarcimento per una docente di religione cattolica. Anief: “Deve fare riflettere sulla situazione della supplentite in Italia”; Abuso di contratti a termine, la Corte di Cassazione conferma diritto al risarcimento per una docente di religione cattolica.
Anief: "deve fare riflettere sulla situazione della supplentite in Italia"
