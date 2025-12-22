SuperEnalotto oggi estrazione straordinaria di lunedì 22 dicembre 2025 Ecco la combinazione vincente
Milano, 22 dicembre 2025 – Estrazione straordinaria, questa sera lunedì 22 dicembre, del SuperEnalotto. È l’anticipo, legato alle festività natalizie, di quella di martedì 23 dicembre. E anche stasera continua la caccia grossa al jackpot stellare: la sestina vincente vale un montepremi di 95,5milioni di euro L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Feste natalizie, anticipi e posticipi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
