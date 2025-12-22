Superenalotto nuova vincita in Umbria
Una nuova vincita al Superenalotto è stata registrata in Umbria. Nell’estrazione di venerdì 19 dicembre 2025, un giocatore di Norcia, in provincia di Perugia, ha centrato un “5” da 45.000 euro, confermando l’interesse per questa tipologia di lotterie nella regione.
Nuova vincita al Superenalotto in Umbria. Nell’estrazione di venerdì 19 dicembre 2025, come riporta Agipronews, centrato a Norcia, in provincia di Perugia, un “5” da 45.225,86 euro presso la Tabaccheria Patrizi in via della stazione. Nell’estrazione di martedì 25 novembre 2025, invece, era stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
