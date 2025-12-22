Sono state effettuate le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 22 dicembre 2025. Su Leggo.it sono disponibili in tempo reale tutti i numeri vincenti, le quote ufficiali e i dettagli completi dei concorsi. Grande attenzione per il Superenalotto, che dopo l’ultimo 6 da 35,4 milioni di euro centrato a Desenzano del Garda (Brescia) il 22 maggio 2025, mette in palio un jackpot da 95,5 milioni di euro, salito ora a 96 milioni per il prossimo concorso. Nel concorso odierno non è stato centrato né il 6 né il 5+1, ma sono stati registrati due punti 5, ciascuno dei quali ha fruttato una vincita pari a 58. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, jackpot pazzesco! E c’è chi festeggia in Italia

Leggi anche: “Jackpot pazzesco”. SuperEnalotto, cifra mai vista: e c’è chi festeggia

Leggi anche: “Jackpot mai visto”. SuperEnalotto in Italia, clamoroso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Jackpot pazzesco SuperEnalotto cifra mai vista | e c’è chi festeggia.

Lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto: 4 centenari e la straordinaria quaterna su Milano. Cresce il jackpot. L’analisi delle estrazioni di sabato #Lotto #Simbolotto #10elotto #superenalotto #estrazioni - facebook.com facebook

Jackpot a 93,6 milioni: Lotto, #superenalotto, Simbolotto e 10eL... x.com