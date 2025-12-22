Su Repubblica Franco Vanni della finale di Supercoppa di stasera tra Napoli e Bologna e la mette sulla possibile differenza di motivazioni anche se Conte sul punto è stato chiaro in conferenza. Scrive Repubblica: Per il Napoli è una bella occasione. Per il Bologna, la partita della vita. L’asimmetria delle motivazioni fra le due finaliste di Supercoppa è nota a entrambi gli allenatori. Al Bologna è dai tempi della leggenda Árpád Weisz, biennio 1935-1937, che il club non vince trofei in due stagioni consecutive. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Supercoppa: per il Napoli è una bella occasione, per il Bologna la partita della vita (Repubblica)

Supercoppa il Napoli stende il Milan 2-0 ed è la prima finalista.

