Supercoppa oggi Napoli-Bologna – Diretta

(Adnkronos) – Napoli e Bologna in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre – in diretta tv e streaming – i partenopei sfidano i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Supercoppa, oggi Bologna-Inter – Diretta

Leggi anche: Supercoppa, oggi Napoli-Milan – Diretta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dove vedere Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana, in tv e streaming; Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).

Napoli-Bologna in finale di Supercoppa Italiana, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficiali - Bologna scendono in campo per la finale della Supercoppa Italiana 2025: si gioca allo stadio Al- fanpage.it