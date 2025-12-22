Supercoppa Napoli-Bologna, ecco la cronaca e diretta del match tra azzurri e rossoblu Tutto è pronto a Riyadh per Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana 202526. Ecco la cronaca della finale targata CalcioNews24. NAPOLI BOLOGNA: LA CRONACA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA 39? VANTAGGIO NAPOLI. Grandissimo goal da parte di Neres. 34? McTominay vicino all’1-0, ma Ravaglia salva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Supercoppa Napoli Bologna 2-0 LIVE: raddoppia Neres, ma che errore dei rossoblù!

Leggi anche: Supercoppa Napoli Bologna 1-0 LIVE: Neres porta in vantaggio gli azzurri

Leggi anche: Supercoppa Bologna-Inter 1-1 LIVE: I rossoblu pareggiano l’incontro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Sarà il Bologna a sfidare il Napoli nella finalissima di Riad; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv.

Napoli-Bologna 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Bologna di Lunedì 22 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net