Supercoppa Napoli-Bologna 2-0 la doppietta di Neres stende i rossoblù

La Supercoppa Napoli-Bologna si è conclusa con la vittoria dei partenopei per 2-0, grazie alla doppietta di Neres. La partita, disputata a Riad il 22 dicembre 2025, ha visto i campani prevalere sui rossoblù in un incontro che ha rispecchiato le dinamiche di questa competizione. Questo risultato conferma la buona forma del Napoli, mentre il Bologna cerca di riprendersi dopo una stagione in salita.

Riad, 22 dicembre 2025 – Dopo la notte dei miracoli non c'è una fiaba a lieto fine nelle sere arabe del Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano si piegano al Napoli di Conte che nell'ultimo atto della Supercoppa Italiana si prende nettamente il trofeo. 2-0 a Riad in una partita che per la verità vede poco rossoblù e tanto azzurro. Quello di un club partenopeo apparso più in palla, più vivace e più affamato al cospetto di un Bologna più stanco e appannato della sfida con l'Inter. La decide una doppietta di Neres, con un gol per tempo, prima con una perla dalla distanza e poi rapace su un errore di Ravaglia nella costruzione dal basso.

Il Napoli trionfa in Arabia, il 2-0 al Bologna vale la Supercoppa - La Supercoppa Italia torna a Napoli, a undici anni dall'ultima volta. rainews.it

Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: Neres porta in trionfo Conte - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

NAPOLI LIFT THE SUPERCOPPA ITALIANA FOR THE FIRST TIME IN 11 YEARS! x.com

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook

