Supercoppa Italiana vince il Napoli | la doppietta di Neres stende il Bologna

Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana 2025, battendo il Bologna grazie alla doppietta di Neres. La finale si è svolta a Riad, Arabia Saudita, con le due squadre che avevano superato rispettivamente Milan e Inter in semifinale. Questa vittoria rappresenta un importante risultato per il club partenopeo, consolidando la propria posizione nel calcio nazionale.

Riad (Arabia Saudita), 22 dicembre 2025 - Alla finale della Supercoppa Italiana si qualificano Napoli e Bologna, le vincitrici di Serie A e Coppa Italia che avevano liquidato in semifinale le 'intruse' Milan e Inter. Proprio gli azzurri partono meglio, legittimando il dominio del primo tempo con un gran mancino a giro di Neres, l'uomo simbolo della rinascita iniziata proprio dopo la sconfitta in campionato al Dall'Ara. Il brasiliano si ripete nella ripresa con un morbido pallonetto dopo aver recuperato la sfera su una costruzione dal basso senza senso dei rossoblù, un po' la fotografia della loro partita: tanta stanchezza e poche idee, e quasi tutte sbagliate, se si eccettua un cross di Orsolini per la testa di Ferguson.

Bologna battuto 2-0, il Napoli vince la Supercoppa italiana - Il Napoli si é aggiudicato la Supercoppa italiana battendo 2- gazzettadiparma.it

Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: Neres porta in trionfo Conte - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook

| OFFICIAL: NAPOLI WIN THE SUPERCOPPA ITALIANA! x.com

