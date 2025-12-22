Supercoppa italiana oggi la finale | orari commenti prepartita e dove vederla
Si giocherà questa sera, lunedì 22 dicembre, alle ore 20 la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. Il match è in programma alle 20, in diretta da Riad. Le due squadre hanno conquistato la finale dopo le semifinali di giovedì e venerdì, quando hanno battuto rispettivamente il Milan (2-0); e l’Inter (4-3 ai calci di rigore). Conte: “Bologna più ‘affamato’? Non deve accadere, sarebbe colpa nostra”. “Un Bologna più ‘affamato’? Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro, il Bologna domani può alzare la Coppa ma si deve dimostrare migliore di noi in campo e non a livello di fame e cattiveria. 🔗 Leggi su Lapresse.it
