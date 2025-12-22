Supercoppa Italiana Napoli-Bologna su Italia 1 | finale esclusiva in diretta da Riyad

Il primo trofeo stagionale in prime time con studio live, telecronaca Callegari-Paganin e streaming su Mediaset Infinity. Lunedì 22 dicembre, su Italia 1 alle ore 20.00 in esclusiva assoluta la finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana " Napoli-Bologna ". In diretta dall' Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) andrà in scena il big match che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato il Napoli campione d'Italia che ha superato il Milan in semifinale, dall'altro il Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia e che ha eliminato l' Inter. Per il grande evento e per vivere al meglio l' avvicinamento al calcio d'inizio Mediaset prevede uno studio in diretta su Italia 1 dalle ore 19. 🔗 Leggi su Digital-news.it

