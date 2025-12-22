Supercoppa Italiana Napoli-Bologna Saputo | Essere qui è un sogno mia moglie mi ha detto | calmati un po’

Bologna, 22 dicembre 2025 – Emozione ma anche volontà di continuare a sognare. E’ un Joey Saputo visibilmente felice quello che è intervenuto a Radio TV Serie A a poche ore dalla finale di Supercoppa Italia che vedrà il suo Bologna impegnato contro il Napoli, in programma stasera alle 20. Il numero uno del club rossoblù ha sottolineato come non si sia ancora reso conto a pieno del percorso fatto dalla sua squadra: “Devo dire la verità, ancora no. Prima della partita, l’altro giorno ho parlato con mia moglie, ero molto molto nervoso, che mi ha detto ‘ti devi calmare un po’, pensa a quello che hai fatto negli ultimi dieci anni’”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

