Supercoppa Italiana Napoli-Bologna | le probabili formazioni per la finale di Riyadh

Stasera si disputa a Riyadh la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna. Le probabili formazioni prevedono l'impiego di Højlund e Dallinga dal primo minuto, entrambi pronti a contribuire alla partita. La sfida rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di ottenere un trofeo e consolidare il proprio percorso stagionale.

Stasera Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le probabili formazioni vedono Højlund e Dallinga dal primo minuto. È tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, in programma questa sera alle ore 20 italiane all'Al Awwal Park di Riyadh. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, entrambi gli allenatori sembrano . Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dopo i rigori: passano i rossoblù - Supercoppa, seconda semifinale: Bologna-Inter 4-3. La sintesi; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della finale di Supercoppa italiana; La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all'esordio…. Supercoppa, Napoli-Bologna: dove vedere la finale in tv e in streaming, orario, formazioni - Finale Supercoppa Italiana 2025: sfida tra il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano.

The stage is set for the Supercoppa Italiana Final! History awaits as two-time winners Napoli face first-time finalists Bologna in Riyadh, with the Super Cup on the line Watch the #SuperCoppa Final live and exclusive from 5am Tuesday on Paramount+ - facebook.com facebook

Supercoppa italiana Napoli-Bologna, infortunio per Beukema: oggi non si è allenato x.com

