Supercoppa italiana Napoli-Bologna | dove vederla in tv e in chiaro
La Supercoppa italiana 2025 la vincerà una squadra tra il Napoli e il Bologna. Le due formazioni hanno battuto in semifinale rispettivamente il Milan e l’Inter. Scopriamo insieme quando si giocherà e dove sarà possibile vederla in tv, in chiaro e in streaming. Supercoppa Italiana, dove vedere in tv la finale tra Napoli e Bologna. Sta per concludersi la 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Le due squadre che sono approdate in finale sono il Napoli (che ha battuto per due a zero il Milan) e il Bologna (vincitore sull’Inter dopo i calci di rigore). L’appuntamento per la finale è per lunedì 22 dicembre 2025 in prima serata su Italia 1 con il calcio d’inizio alle ore 20. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
