Il Napoli si è aggiudicato la Supercoppa Italiana 2025, battendo il Bologna 2-0 nella finale del 22 dicembre. Questa vittoria rappresenta la terza volta in cui i partenopei sollevano il trofeo, consolidando la loro presenza nel calcio italiano. In occasione di questo traguardo, è stata realizzata una maglia celebrativa per ricordare questa importante vittoria.

Una data da ricordare quella del 22 dicembre 2025 per il Napoli. I partenopei battono il Bologna per 2-0 e possono esultare e alzare il trofeo della Supercoppa Italiana, la terza della storia azzurra. Per onorare questa data e questa vittoria, è arrivata la maglia celebrativa del Napoli.

© Spazionapoli.it - Supercoppa Italiana, il Napoli è campione: arriva la maglia celebrativa

