Supercoppa Italiana il Napoli è campione | arriva la maglia celebrativa
Il Napoli si è aggiudicato la Supercoppa Italiana 2025, battendo il Bologna 2-0 nella finale del 22 dicembre. Questa vittoria rappresenta la terza volta in cui i partenopei sollevano il trofeo, consolidando la loro presenza nel calcio italiano. In occasione di questo traguardo, è stata realizzata una maglia celebrativa per ricordare questa importante vittoria.
Una data da ricordare quella del 22 dicembre 2025 per il Napoli. I partenopei battono il Bologna per 2-0 e possono esultare e alzare il trofeo della Supercoppa Italiana, la terza della storia azzurra. Per onorare questa data e questa vittoria, è arrivata la maglia celebrativa del Napoli. Napoli campione della Supercoppa Italiana: c’è la maglia celebrativa . Il Napoli continua ad esultare per il successo in Supercoppa Italiana. Per onorare e celebrare ancor di più questo trionfo, arriva subito l’annuncio della creazione e prossimo rilascio della maglia celebrativa per la vittoria in Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres - A Riyadh la squadra di Antonio Conte batte il Bologna 2 a 0 grazie alla doppietta dell'ala brasiliana e porta a casa il trofeo in una finale dominata dai Campioni d'Italia ... rtl.it
CALCIO D'INIZIO! Comincia Napoli-Bologna. Inizia la finale della Supercoppa Italiana.20:00 - Bologna: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it
NAPOLI LIFT THE SUPERCOPPA ITALIANA FOR THE FIRST TIME IN 11 YEARS! x.com
Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook
