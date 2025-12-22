Supercoppa Italiana il Napoli è campione | arriva la maglia celebrativa

Il Napoli si è aggiudicato la Supercoppa Italiana 2025, battendo il Bologna 2-0 nella finale del 22 dicembre. Questa vittoria rappresenta la terza volta in cui i partenopei sollevano il trofeo, consolidando la loro presenza nel calcio italiano. In occasione di questo traguardo, è stata realizzata una maglia celebrativa per ricordare questa importante vittoria.

Una data da ricordare quella del 22 dicembre 2025 per il Napoli. I partenopei battono il Bologna per 2-0 e possono esultare e alzare il trofeo della Supercoppa Italiana, la terza della storia azzurra. Per onorare questa data e questa vittoria, è arrivata la maglia celebrativa del Napoli. Napoli campione della Supercoppa Italiana: c’è la maglia celebrativa . Il Napoli continua ad esultare per il successo in Supercoppa Italiana. Per onorare e celebrare ancor di più questo trionfo, arriva subito l’annuncio della creazione e prossimo rilascio della maglia celebrativa per la vittoria in Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

