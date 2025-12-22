supercoppa italiana dal 2027 possibile addio a riyadh e nuovo format

La Supercoppa italiana non è ancora stata assegnata a Riyadh e già si apre il dibattito sul futuro del torneo. A partire dal 2027, la competizione potrebbe cambiare sede, formula e collocazione nel calendario, con ricadute rilevanti non solo sul piano sportivo ma anche su quello economico e organizzativo. La Lega Serie A è infatti chiamata a valutare una serie di variabili che riguardano i diritti televisivi, gli incassi garantiti dalle sedi estere e l’impatto sul campionato. Perché dal 2027 la Supercoppa non si giocherà a Riyadh. Il primo punto fermo riguarda l’ Arabia Saudita. Tra il 7 gennaio e il 5 febbraio 2027 il Paese ospiterà l’ Asian Cup, torneo continentale per nazionali che coinvolgerà 24 squadre e impegnerà otto stadi in tre città, compresa la capitale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

