Supercoppa Italiana Conte | I ragazzi avevano grande voglia di regalare questo trofeo ai nostri tifosi

In occasione della Supercoppa Italiana, Antonio Conte ha sottolineato l'impegno dei suoi giocatori, evidenziando la loro determinazione nel conquistare il trofeo per i tifosi. Dopo due partite intense, il team ha mostrato grande volontà di vittoria, desideroso di regalare un risultato positivo e un sorriso durante le festività natalizie. Un riconoscimento all'impegno collettivo e alla volontà di portare avanti gli obiettivi stagionali.

"I complimenti vanno fatti ai ragazzi. Hanno fatto due grandi partite, c'era voglia di vincere e regalare questo trofeo ai nostri tifosi e passare un bel Natale. Nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno si ricorda delle finaliste, ma delle vincitrici. Io ne ho perse tante di finali da.

Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

Supercoppa: Conte "chi vince rimane, contano i trofei in bacheca" - "Veniamo da uno Scudetto e adesso una Supercoppa italiana, vinta contro squadre molto forti. ansa.it

NAPOLI LIFT THE SUPERCOPPA ITALIANA FOR THE FIRST TIME IN 11 YEARS! x.com

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook

