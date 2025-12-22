Supercoppa Italiana Conte | I ragazzi avevano grande voglia di regalare questo trofeo ai nostri tifosi

In occasione della Supercoppa Italiana, Antonio Conte ha sottolineato l'impegno dei suoi giocatori, evidenziando la loro determinazione nel conquistare il trofeo per i tifosi. Dopo due partite intense, il team ha mostrato grande volontà di vittoria, desideroso di regalare un risultato positivo e un sorriso durante le festività natalizie. Un riconoscimento all'impegno collettivo e alla volontà di portare avanti gli obiettivi stagionali.

“I complimenti vanno fatti ai ragazzi. Hanno fatto due grandi partite, c’era voglia di vincere e regalare questo trofeo ai nostri tifosi e passare un bel Natale. Nel calcio alla fine conta chi vince. Nessuno si ricorda delle finaliste, ma delle vincitrici. Io ne ho perse tante di finali da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

