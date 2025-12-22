Supercoppa Italiana basta Arabia Saudita? La Lega Serie A pensa ad una nuova rivoluzione di format e sede dal 2026! Al primo posto c’è l’ipotesi USA

La Lega Serie A sta valutando un nuovo formato e una diversa sede per la Supercoppa Italiana, con l’obiettivo di rendere l’evento più sostenibile e attrattivo. Dopo le recenti edizioni in Arabia Saudita, si considerano alternative, tra cui l’ipotesi di spostare la manifestazione negli Stati Uniti a partire dal 2026. Questa proposta potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo di organizzare e promuovere la competizione.

Il futuro della Supercoppa Italiana potrebbe essere molto diverso rispetto alle ultime edizioni. Come riportato da Repubblica, il contratto che lega la Lega Serie A all’Arabia Saudita rischia di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

