Supercoppa Italiana arriva il cambiamento tanto atteso | accadrà dal 2026

La Supercoppa Italiana 2025, come da quattro anni a questa parte, si gioca a Riad, in Arabia Saudita. La finale di quest’anno è giocata da Bologna e Napoli, che hanno battuto rispettivamente l’Inter, ai calci di rigore, e il Milan. Il formato a quattro squadre, con match divisi in semifinale e finale, è presente dal 2023. Questo format dovrebbe però cambiare dal prossimo anno. Simonelli annuncia: “Dal prossimo anno si tornerà al formato a due squadre”. Ai microfoni di Sport Mediaset, il presidente di Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha discusso di vari temi, tra cui il nuovo formato a quattro squadre della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

