Supercoppa Italiana 2025 vince il Napoli | Bologna battuto 2-0 in finale

Il primo trofeo della stagione calcistica italiana va al Napoli. I partenopei hanno vinto la Supercoppa Italiana 2025 battendo il Bologna per 2-0 nella finale di Riad, in Arabia Saudita. Vantaggio per la squadra di Conte al 39esimo del primo tempo con un gran sinistro di David Neres da fuori area che si è insaccato nell’angolino alto della porta rossoblù. Il raddoppio al 57esimo, ancora con Neres, che approfitta di una grave disattenzione della difesa di Italiano per rubare palla e battere Ravaglia con un pallonetto. Per il Napoli è la terza Supercoppa Italiana dopo quelle della stagione 1990-91 e 2013-14. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Supercoppa Italiana 2025, vince il Napoli: Bologna battuto 2-0 in finale Leggi anche: Supercoppa italiana a Riad: Napoli in finale. Battuto il Milan (2-0) con gol di Neres e Hojlund Leggi anche: Finale Supercoppa Italiana 2025: le probabili formazioni di Napoli-Bologna e dove vederla Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chi vince la Supercoppa italiana 2025/2026: il pronostico; Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; Supercoppa, montepremi record: ecco quanto guadagna chi la vince; Supercoppa italiana 2025, quanto guadagna chi vince il trofeo? Le cifre e i premi per le squadre. Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. adnkronos.com

Il Napoli vince la Supercoppa Italiana 2025, Bologna battuto 2-0 a Riyadh - 0, match valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2025 ... italpress.com

Napoli-Bologna 2-0, risultato e highlights della finale di Supercoppa Italiana: il Napoli ha vinto il trofeo - Il Napoli ha vinto la Supercoppa Italiana 2025. fanpage.it

IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA BATTENDO IL BOLOGNA 2-0

Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook

| OFFICIAL: NAPOLI WIN THE SUPERCOPPA ITALIANA! x.com

