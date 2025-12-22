Supercoppa il Napoli trionfa 2-0 al Bologna

Il Napoli ha vinto la Supercoppa battendo il Bologna con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta con diverse opportunità per entrambe le squadre, con i partenopei che hanno controllato il gioco e segnato i gol decisivi nel corso dell'incontro. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il club in questa competizione.

AGI - La prima grande occasione arriva al 10' ed è per i partenopei. McTominay verticalizza per Elmas, che entra in area dalla sinistra e ci prova con un destro sul primo palo che si spegne sul fondo. Alla mezz'ora, Ravaglia deve mettere le mani per fermare un insidioso tiro cross teso dalla sinistra di McTominay. Gli uomini di Conte si divorano il possibile 1-0 al 37' quando, al termine di una bell'azione tutta di prima, Neres manda in porta Spinazzola che ci prova con uno scavetto, ma Ravaglia salva in uscita con Heggem che spazza a ridosso della linea di porta. Il primo gol di Neres. Il gol è nell'aria e arriva due minuti dopo: Neres riceve il pallone direttamente da rimessa laterale e lascia partire un mancino dalla lunga distanza che si infila sotto l'incrocio dei pali lontani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Supercoppa, il Napoli trionfa. 2-0 al Bologna Leggi anche: Napoli, dal Bologna al Bologna: Conte e la voglia di rivincita nella finale di Supercoppa Leggi anche: Supercoppa Napoli Bologna 2-0 LIVE: Politano vicino al tris La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan fuori dalla Supercoppa, il Napoli vince 2 a 0; Il Napoli stende un Milan spento: Conte in finale di Supercoppa, ad Allegri resta solo il campionato; Cosa succede in caso di parità in Supercoppa? Il regolamento; Napoli-Milan 2-0, risultato e highlights della semifinle di Supercoppa Italiana: Napoli in finale, affronterà Inter o Bologna. Il Napoli trionfa in Arabia, il 2-0 al Bologna vale la Supercoppa - La Supercoppa Italia torna a Napoli, a undici anni dall'ultima volta. rainews.it

