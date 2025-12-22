Che il Napoli di Conte, in una partita secca, importante, in una finale, potesse perdere contro una squadra di Italiano (in questo caso il Bologna) è una delle perversioni che siamo costretti a subire in un tempo denso di aberrazioni calcistiche. È finita 2-0 ma sarebbe dovuta finire cinque o sei a zero. Qualcuno – non noi – potrebbe a questo punto chiedersi come il Napoli un mese e mezzo fa abbia potuto lasciarsi strapazzare in quel modo dai rossoblù. Ma il calcio, lo sport, sono così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Supercoppa: il Napoli se la spassa con la difesa del Bologna di Italiano, Careca e Maradona gliene avrebbero segnati otto

Leggi anche: Supercoppa Napoli-Bologna, la pretattica di Italiano

Leggi anche: Napoli Inter, Careca gioca il big match del Maradona: «La squadra di Conte non è quella che ha giocato in Olanda. Contro i nerazzurri un giocatore sarà decisivo»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; C'è ancora da lavorare sulla difesa del Milan.

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it