Supercoppa | il Napoli se la spassa con la difesa del Bologna di Italiano Careca e Maradona gliene avrebbero segnati otto
Che il Napoli di Conte, in una partita secca, importante, in una finale, potesse perdere contro una squadra di Italiano (in questo caso il Bologna) è una delle perversioni che siamo costretti a subire in un tempo denso di aberrazioni calcistiche. È finita 2-0 ma sarebbe dovuta finire cinque o sei a zero. Qualcuno – non noi – potrebbe a questo punto chiedersi come il Napoli un mese e mezzo fa abbia potuto lasciarsi strapazzare in quel modo dai rossoblù. Ma il calcio, lo sport, sono così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Apre Neres, poi Hojlund è devastante: il Napoli va in finale con merito. Milan mai pericoloso; C'è ancora da lavorare sulla difesa del Milan.
Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it
Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: risultato in tempo reale, Conte avanti - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
Supercoppa: Napoli-Bologna 2-0 DIRETTA GOL e FOTO - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it
Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook
| OFFICIAL: NAPOLI WIN THE SUPERCOPPA ITALIANA! x.com
