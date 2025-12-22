Supercoppa il Bologna ha il suo ‘amuleto’ | tifosi del Napoli avvisati
Tutto pronto per la finale di Supercoppa italiana. Il Napoli affronterà un Bologna che vuole riscrivere la storia. Dopo aver conquistato la sua terza Coppa Italia, 51 anni dopo l’ultima volta, i rossoblù puntano un trofeo che manca in bacheca. Sugli spalti, insieme ai tifosi, ci saranno volti illustri come Roberto Baggio. Il ‘Divin Codino’ era presente anche all’Olimpico per la finale di Coppa Italia. Napoli-Bologna, Baggio presente a Riyad: il popolo rossoblù può sognare. Alla vigilia di Napoli-Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato di una ‘notte speciale’. Lo è per Bologna, ma anche per Napoli, che vuole il secondo trofeo del 2025. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
