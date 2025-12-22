Supercoppa d’Arabia stasera la finale nello stadio deserto | comparse pagate tra i tifosi

Stasera alle ore 20 a Ryad Napoli e Bologna si contenderanno la Supercoppa italiana dopo avere eliminato Milan ed Inter. Lo stadio sarà praticamente deserto: non più di 17-18mila spettatori, nonostante i prezzi popolari a venti dollari. La delusione e le comparse. Gli arabi sono rimasti delusi dalla eliminazione delle due milanesi, molto popolari in patria. Si aspettavano il derby o, almeno, una delle due compagini all’atto finale. Ma non tutti sono tifosi veri. Molti, come si è visto nelle due partite precedenti, sono comparse pagate o che hanno avuto il biglietto gratis. Non si spiegherebbe altrimenti l’esultanza di uno pseudo tifoso milanista al gol del Napoli, immortalato dalle telecamere con la sciarpa rossonera, e quella di un altro arabo con la sciarpa dell’Inter che gioisce al rigore sbagliato da Bisseck. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

