Supercoppa anche in tv Bertini | Napoli favorito ma il Bologna ha una fame speciale

"> La finale di Supercoppa si gioca anche davanti alle telecamere. A raccontarla, nello studio pre e post partita su Italia 1 a partire dalle 19, sarà Monica Bertini, padrona di casa di una serata che promette spettacolo. Intervistata da Il Mattino di Napoli, la conduttrice analizza la sfida tra Napoli e Bologna, tra esperienza e voglia di stupire. Secondo Bertini, la finale rispecchia pienamente i valori espressi in stagione. «Forse l’unica sorpresa può essere il Bologna, ma nemmeno tanto – spiega –. Il Napoli ai nastri di partenza era alla pari di Inter e Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

