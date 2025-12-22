Supercoppa al Napoli | David Neres show 2-0 al Bologna

Il Napoli di Antonio Conte si aggiudica la Supercoppa 2025 con un risultato di 2-0 contro il Bologna. La vittoria è culminata con una doppietta di David Neres, che ha contribuito al primo trofeo stagionale del club. La partita ha evidenziato le qualità offensive del brasiliano, consolidando il ruolo di Neres come elemento chiave della squadra.

Il Napoli di Antonio Conte vince la Supercoppa 2025 ed è il trionfo di David Neres. Il brasiliano, dopo aver steso il Milan segnando uno dei due gol in semifinale, si supera mettendo a segno la doppietta che vale il 2-0 sul Bologna di Italiano e il primo trofeo della stagione. Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, al King Saud university stadium di Riad giocano una bella partita, sbloccata nel primo tempo al 39' da Neres, che la chiude virtualmente già al 12' della ripresa. Avvio di partita a ritmi alti, con entrambe le squadre che pressano con grande aggressività. Al 10' la prima occasione della partita: McTominay riconquista una palla a centrocampo e poi serve Elmas che, a tu per tu con Ravaglia, manda sul fondo.

