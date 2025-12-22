Supercoppa al Napoli 2-0 al Bologna
21.54 Il Napoli vince la sua terza Supercoppa I partenopei fanno la partita e Ravaglia ha parecchio lavoro (ottime parate su McTominay e Spinazzola). Al 39' il sinistro a giro di Neres da fuori area si infila sul secondo palo con una traiettoria spettacolare.Sbloccata la partita con un gran gol,il Napoli non cala di ritmo. Occasioni per Hojlund e Rrahmani.Ferguson non sfrutta adeguatamente una buona chance (l'unica dei felsinei) Al 57' Lucumì si fa scippare da Neres che fa doppietta. Gara in ghiaccio,Hojlund e Politano mancano il tris. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
