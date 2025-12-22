Supercoppa a Riyad | vince il Napoli Bologna battuto 2-0 con doppietta di Neres Quarta finale persa da Italiano

Il Napoli ha conquistato la Supercoppa italiana 2025-2026, battendo il Bologna 2-0 in finale a Riyad. La doppietta di Neres ha garantito il trofeo agli azzurri, campioni d’Italia in carica. Questa vittoria rappresenta il primo titolo stagionale per il club. Per il tecnico Italiano si tratta di una quarta finale persa.

Il Napoli vince la supercoppa italiana, primo trofeo della stagione 2025-2026. Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, trionfano nella supercoppa italiana grazie al successo per 2-0 in finale sul Bologna, vincitore lo scorso maggio della Coppa Italia. Per Vincenzo Italiano è la quarta finale persa, dopo le tre con la Fiorentina. In mezzo però c'era stato il trionfo nella Coppa Italia 2024-25 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

