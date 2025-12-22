Supercoppa a Riyad | vince il Napoli Bologna battuto 2-0 con doppietta di Neres Quarta finale persa da Italiano
Il Napoli ha conquistato la Supercoppa italiana 2025-2026, battendo il Bologna 2-0 in finale a Riyad. La doppietta di Neres ha garantito il trofeo agli azzurri, campioni d’Italia in carica. Questa vittoria rappresenta il primo titolo stagionale per il club. Per il tecnico Italiano si tratta di una quarta finale persa.
Il Napoli vince la supercoppa italiana, primo trofeo della stagione 2025-2026. Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, trionfano nella supercoppa italiana grazie al successo per 2-0 in finale sul Bologna, vincitore lo scorso maggio della Coppa Italia. Per Vincenzo Italiano è la quarta finale persa, dopo le tre con la Fiorentina. In mezzo però c'era stato il trionfo nella Coppa Italia 2024-25 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona
Leggi anche: Napoli, è Supercoppa! Neres devasta il Bologna con una doppietta da urlo. La vendetta perfetta di Conte
Supercoppa, come sarà distribuito il montepremi; SCONFITTA IN SUPERCOPPA, IN FINALE VA IL NAPOLI; Supercoppa: tutto esaurito per Napoli-Milan; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv.
David Neres abbatte il Bologna, il Napoli vince la Supercoppa - Il Napoli vince per la terza volta la Supercoppa italiana battendo il Bologna per nella finale disputata al King Saud University Stadium di Riyad. msn.com
Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. adnkronos.com
Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte - Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l’orgoglioso capitano del Napoli, e di ... ilmattino.it
Supercoppa Italiana Napoli - Bologna su Italia 1: finale esclusiva in diretta da Riyad x.com
Spazio Napoli. . Ciro Ferrara, presente a Riyad per la finale di Supercoppa Italiana, parlando della finale ha raccontato un aneddoto su Conte L'ex difensore di Napoli e Juventus non aveva un ottimo rapporto in campo con l'attuale tecnico azzurro quando i - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.