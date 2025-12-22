Super Coppa Napoli | esplode la festa a piazza del Plebiscito - VIDEO

Dopo la vittoria della Super Coppa Napoli, piazza del Plebiscito si anima di entusiasmo. Cittadini e tifosi si sono radunati per condividere momenti di festa, esprimendo il loro sostegno attraverso cori, abbracci e bandiere. La manifestazione riflette l’attaccamento della città ai propri successi sportivi, creando un’atmosfera di comunione e gioia che coinvolge tutta la comunità napoletana.

Cori, abbracci, bandiere: i napoletani sono scesi in piazza subito dopo la proclamazione del vincitore della Super Coppa per urlare la loro gioia. In piazza del Plebiscito torna la festa ed è grande, come solo Napoli sa fare nei momenti di gioia vera e spontanea, quella che sgorga dal cuore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Super Coppa Napoli: esplode la festa a piazza del Plebiscito - VIDEO Leggi anche: X Factor a Napoli, 2 super ospiti e 4 finalisti con Giorgia sul mega palco di Piazza del Plebiscito Leggi anche: Neapolis Marathon, festa keniana sul traguardo di piazza del Plebiscito Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale; Supercoppa Italiana: Napoli-Milan, sfida sul filo dell’equilibrio; Supercoppa italiana, a Riad si sfidano Napoli-Milan e Inter-Bologna; Il Bologna aprì la minicrisi del Napoli, Conte chiude il cerchio in Supercoppa. Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

Il Napoli vince la terza Supercoppa Italiana della sua storia nel segno di David Neres - A Riyadh la squadra di Antonio Conte batte il Bologna 2 a 0 grazie alla doppietta dell'ala brasiliana e porta a casa il trofeo in una finale dominata dai Campioni d'Italia ... rtl.it

Supercoppa, il Bologna si arrende al Napoli: è 2-0 - I rossoblu non riescono a contenere la qualità offensiva dei partenopei che passano due volte con uno strepitoso Neres. rainews.it

La Supercoppa è tua https://mdst.it/4pR79Tb #SportMediaset - facebook.com facebook

CAMPIONI! La Supercoppa torna a Napoli! #ProudToBeNapoli x.com

