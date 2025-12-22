Super Coppa Napoli | esplode la festa a piazza del Plebiscito - VIDEO

Dopo la vittoria della Super Coppa Napoli, piazza del Plebiscito si anima di entusiasmo. Cittadini e tifosi si sono radunati per condividere momenti di festa, esprimendo il loro sostegno attraverso cori, abbracci e bandiere. La manifestazione riflette l’attaccamento della città ai propri successi sportivi, creando un’atmosfera di comunione e gioia che coinvolge tutta la comunità napoletana.

Cori, abbracci, bandiere: i napoletani sono scesi in piazza subito dopo la proclamazione del vincitore della Super Coppa per urlare la loro gioia. In piazza del Plebiscito torna la festa ed è grande, come solo Napoli sa fare nei momenti di gioia vera e spontanea, quella che sgorga dal cuore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

