Suggestiva l’ipotesi di un Brescello che sfida i biancazzurri Promozione | Sporting a Soliera e Bibbiano-Castellana Tra le quattro semifinaliste c’è la Spal

Ecco il quadro aggiornato delle coppe di Eccellenza e Promozione. Alle semifinali c’è una sola reggiana, il BrescelloPiccardo. Presenti anche l’Ars et Labor Ferrara (la Spal), che ha battuto 2-1 il Pietracuta, il Mezzolara (1-0 sul Massa Lombarda) e il NibbianoValtidone (3-1 sulla "nostra" Vianese). I sorteggi nei prossimi giorni determineranno accoppiamenti delle semifinali: suggestiva l’ipotesi di un Brescello che potrebbe ospitare i tanti tifosi della Spal. In Promozione, invece, ecco le squadre qualificate ai quarti: due le reggiane, cioè Sporting Scandiano (2-0 sulla Bagnoelese) e BibbianoSan Polo (2-0 sulla Riese), e poi ecco Vis Novafeltria (3-1 sul Bellariva), Casumaro (3-1 sul Valsanterno), Castellana Fontana (1-0 sul Futura Fornovo Medesano), Cervia United (4-2 sul Bagnacavallo), La Pieve Nonantola (2-0 sul Petroniano), Solierese (5-4 sul Castelnuovo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

