Sud Africa-Angola in diretta | le formazioni titolari di AFCON 2025

Sud Africa e Angola inizieranno lunedì a Marrakech il cammino del Gruppo B della Coppa d'Africa 2025. Bafana Bafana ha vinto gli spareggi per il terzo posto alle finali del 2023 in Costa d'Avorio, battendo la Repubblica Democratica del Congo ai rigori dopo una sconfitta di misura contro la Nigeria in semifinale. L'Angola ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta dal 2010 in quell'edizione, vincendone tre e perdendo una delle cinque partite. 101GreatGoals.com fornisce le notizie sulle squadre e le formazioni iniziali mentre Sud Africa e Angola giocano la loro apertura all'AFCON 2025.

Tutto sulla Coppa d'Africa 2025: sedi, città ospitanti e stadi; Coppa d'Africa 2025: i gironi, la formula, gli 'italiani', il calendario e dove vederla in tv

Dove vedere Sudafrica-Angola di Coppa d'Africa oggi in tv: diretta in chiaro e gratis per tutti - Continua la Coppa d'Africa, prima partita nel torneo 2025 per Sudafrica e Angola. goal.com