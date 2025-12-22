Successo a Travo per la prima edizione dei mercatini di Natale
Si è tenuta domenica 21 dicembre la riuscitissima prima edizione dei mercatini di Natale a Travo.Per tutta la giornata i banchi di produttori locali e artigiani “Travo Agricola Artigiana”, assieme ad altri aggiuntesi per l’occasione, hanno colorato la piazza del paese offrendo i propri prodotti a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Prima edizione di mercatini di Natale a Travo
Leggi anche: A Bonito la X edizione di "Natale e arte": luci d'artista, mercatini ed enogastronomia
Prima edizione dei mercatini di Natale a Travo; Prima edizione di mercatini di Natale a Travo.
Prima edizione dei mercatini di Natale a Travo - Domenica 21 dicembre si terrà la prima edizione dei mercatini di Natale, che si svolgerà durante tutta la giornata in centro paese ... ilpiacenza.it
"Cara... Ti giuro che non mi era mai successo prima... Sarà colpa del vino..." - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.