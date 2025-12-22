Si è tenuta domenica 21 dicembre la riuscitissima prima edizione dei mercatini di Natale a Travo.Per tutta la giornata i banchi di produttori locali e artigiani “Travo Agricola Artigiana”, assieme ad altri aggiuntesi per l’occasione, hanno colorato la piazza del paese offrendo i propri prodotti a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Successo a Travo per la prima edizione dei mercatini di Natale

Leggi anche: Prima edizione di mercatini di Natale a Travo

Leggi anche: A Bonito la X edizione di "Natale e arte": luci d'artista, mercatini ed enogastronomia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Prima edizione dei mercatini di Natale a Travo; Prima edizione di mercatini di Natale a Travo.

Prima edizione dei mercatini di Natale a Travo - Domenica 21 dicembre si terrà la prima edizione dei mercatini di Natale, che si svolgerà durante tutta la giornata in centro paese ... ilpiacenza.it