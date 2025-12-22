È disponibile solo per gli abbonati a LBATV la prima puntata di “Tommy Marino Breakdown”, il nuovo format che vede incontrare uno degli influencer più apprezzati nel panorama cestistico italiano con giocatori e personaggi delle squadre di Serie A. Attraverso la tipica narrazione dinamica e attuale che caratterizza il suo modo di comunicare, Tommy Marino . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

Su LBATV debutta un nuovo format: "Tommy Marino Breakdown"

