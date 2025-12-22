Stuprata e picchiata dall' amante si salva col signal for help mentre è in auto con l' uomo la figlia e la moglie di lui | Pensavo peggio
Una conoscenza nata sul web, tra moto ed escursioni, si è trasformata in mesi di paura e controllo. A Ferno, nel Varesotto, una donna di 50 anni ha raccontato ai carabinieri una spirale di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Spacca il naso all’amante e la porta a casa dalla moglie: «Pensavo peggio». Le due donne picchiate e stuprate davanti alla figlioletta
Leggi anche: Varese, picchiata dall’ex si salva chiamando la polizia dal bus: l’uomo arrestato e poi rimesso in libertà
