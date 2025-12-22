Organizzazione aziendale e metodo guidano i progetti edilizi nel modello di Macos Srl secondo Marius Neagu. Nel percorso di crescita di un’impresa edile, sempre più spesso, la differenza si misura nella capacità di strutturare l’organizzazione, rendere i processi leggibili e attribuire con chiarezza le responsabilità decisionali. È su questi elementi che si fonda il modello sviluppato da Macos Srl, realtà dell’edilizia strutturata che ha costruito la propria identità industriale attraverso un lavoro progressivo di organizzazione e metodo. Alla base di questo percorso si colloca una visione che ha guidato l’evoluzione dell’azienda da impresa reattiva a sistema strutturato, capace di gestire complessità tecniche e operative senza perdere continuità e controllo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Struttura organizzativa e metodo: come si costruisce solidità nell’edilizia

Leggi anche: Intervista con Alessandro Ariosi: come si costruisce una carriera nell’opera internazionale

Leggi anche: Lecco, nell’ex fabbrica di velluto : "Rigenerazione solo sulla carta. Si costruisce una città per pochi"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Farmaci nelle RSA: triturare o spezzare le pillole è davvero sicuro – ne parla il professor Andrea Ungar sul “Corriere della Sera” insieme al professor Dario Leosco, presidente SIGG Il professor Andrea Ungar, direttore della Struttura Organizzativa Dipartime - facebook.com facebook