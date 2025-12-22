Struttura organizzativa e metodo | come si costruisce solidità nell’edilizia

Organizzazione aziendale e metodo guidano i progetti edilizi nel modello di Macos Srl secondo Marius Neagu.   Nel percorso di crescita di un’impresa edile, sempre più spesso, la differenza si misura nella capacità di strutturare l’organizzazione, rendere i processi leggibili e attribuire con chiarezza le responsabilità decisionali. È su questi elementi che si fonda il modello sviluppato da Macos Srl, realtà dell’edilizia strutturata che ha costruito la propria identità industriale attraverso un lavoro progressivo di organizzazione e metodo. Alla base di questo percorso si colloca una visione che ha guidato l’evoluzione dell’azienda da impresa reattiva a sistema strutturato, capace di gestire complessità tecniche e operative senza perdere continuità e controllo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

