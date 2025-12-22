Doveva accadere, prima o poi, che a qualcuno venisse in mente di realizzare un panettone al Negroni, il celebre cocktail inventato dal conte Camillo Negroni a Firenze all’inizio del secolo scorso e realizzato con gin, Vermouth rosso e Bitter. Ci ha pensato Strucchi, produttore di Vermouth di Barbaresco, in Piemonte. Che per il Natale 2025 ha realizzato il PaNegroni, nato dalla collaborazione con Adriano Del Mastro, panificatore e pizzaiolo di origini abruzzesi con trascorsi dal grande Niko Romito e che oggi ha un suo laboratorio a Monza. Il panettone Strucchi subisce diverse fasi di lavorazione: la prima prevede la gestione del lievito madre che impiega ben 10 ore per essere pronto, il primo impasto viene fatto con una parte di tutti gli ingredienti (farina, burro, zucchero e tuorlo) e lasciato maturare per dodici ore a 28 gradi; la fase successiva avviene la mattina dopo e prevede nuovamente un impasto in macchina con l’altra parte di ingredienti, l’aggiunta delle geleè di Bitter Rosso Strucchi, una spolverata di ginepro e l’arancia candita; a seguire, l’impasto passa nello stampo dove riposa altre 4-5 ore, poi va in cottura e una volta cotto, il panettone viene sfornato e infuso con una bagna al Vermouth Rosso Strucchi, infine, prima del confezionamento, viene girato a testa in giù per riposare almeno otto ore e raffreddarsi per ottenere la giusta sofficità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strucchi lancia il primo panettone al Negroni

