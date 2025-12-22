Stranger Things 5 Volume 2 | svelata la durata degli episodi

Il co-creatore di Stranger Things 5 Volume 2 ha annunciato la durata degli ultimi episodi. La serie Netflix si avvicina alla conclusione, offrendo ai fan ulteriori dettagli sul finale della trama. In questo aggiornamento si forniscono le informazioni principali sui tempi di visione e sulla conclusione della stagione.

Il co-creatore della serie Netflix ha svelato i nuovi dettagli sui prossimi episodi che conducono all'epilogo della storia. Ross Duffer ha svelato online la durata degli ultimi 4 episodi della serie Stranger Things, che si concluderà con la quinta stagione. Dopo l'arrivo del Volume 1, avvenuto nell'ultima settimana di novembre, i fan stanno attendendo il 26 dicembre per assistere alle prossime puntate inedite che condurranno all'epico epilogo del racconto ambientato nella città di Hawkins. La durata delle puntate Il co-creatore di Stranger Things ha svelato che La scossa durerà 1 ora e 8 minuti, La fuga da Camazotz arriverà a quota 1 ora e 15 minuti, Il ponte durerà 1 ora e 6 minuti, e Il Mondo Reale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

