Stranger Things 5 rivelate le durate ufficiali | l’ultimo episodio è il più lungo di tutti

22 dic 2025

Ross Duffer, co-creatore di Stranger Things, ha rivelato la durata degli ultimi quattro episodi della serie fenomeno di Netflix Dopo l’uscita dei primi quattro episodi della quinta stagione, pubblicati il 26 novembre, Stranger Things tornerà presto con altri tre episodi. Il quinto episodio, intitolato “Shock Jock”, ha una durata di un’ora e otto minuti; il sesto, “Escape from Camazotz”, durerà un’ora e quindici minuti. Il settimo episodio, “The Bridge”, torna a una durata più contenuta di un’ora e sei minuti. A chiudere definitivamente il successo fantascientifico di Netflix sarà l’ottavo episodio, “The Rightside Up”, il più lungo della stagione, con una durata di due ore e otto minuti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

