Strage di gatti ad Episcopio | trovati morti 12 esemplari

Choc a Episcopio, a Sarno, dove negli ultimi giorni diversi gatti sono stati trovati senza vita. Si tratta di almeno 12 esemplari. Secondo una prima ricostruzione fatta da un medico veterinario, le morti sarebbero state causate dall’ingestione di veleno per topi.L’episodioL’episodio non sarebbe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Un risveglio triste per Episcopio. In via Cappella Vecchia è scattata l'allerta per una vera e propria strage di animali: sono almeno dodici i gatti trovati senza vita nel giro di appena due giorni. Secondo le prime ricostruzioni e l'esame di un v